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У G7 підтвердили, що ніколи не визнають анексії росією українських областей

21:38, 30 вересня 2024
У G7 закликали росію до виконання Статуту ООН і пообіцяли продовжувати політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну підтримку України та її законної оборони.
У G7 підтвердили, що ніколи не визнають анексії росією українських областей
Фото: suspilne.media
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Міністри закордонних справ «Групи семи» підтвердили, що ніколи не визнають анексії українських областей росією. Заява у другу річницю незаконних «референдумів» на окупованих територіях України з’явилась на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Італії.

Глави МЗС Італії, Канади, Німеччини, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії разом із Верховним представником ЄС наголосили на «непохитній підтримці України та її територіальної цілісності, суверенітету, незалежності».

«Ми ніколи не змиримося з цими та іншими порушеннями міжнародного права, вчиненими росією проти України та її народу, і продовжуватимемо найрішучішим чином засуджувати незаконну агресію росії, порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та триваючі жорстокі атаки, що руйнують цивільну, критично важливу та міську інфраструктуру», – йдеться в їхній заяві.

Вони закликали росію до виконання Статуту ООН і пообіцяли продовжувати політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну підтримку України та її законної оборони.

«Ця війна агресії може закінчитися зараз, якщо росія негайно, повністю і беззастережно виведе свої війська з усієї території України до її міжнародно визнаних кордонів, відмовиться від своїх претензій щодо анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і поважатиме суверенні права України як незалежної держави», – наголосили глави МЗС країн «Групи семи».

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G7

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