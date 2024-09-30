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В G7 подтвердили, что никогда не признают аннексию россией украинских областей

21:38, 30 сентября 2024
В G7 призвали россию к выполнению Устава ООН и пообещали продолжать политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины и ее законной обороны.
В G7 подтвердили, что никогда не признают аннексию россией украинских областей
Фото: suspilne.media
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Министры иностранных дел «Группы семи» подтвердили, что никогда не признают аннексии украинских областей россией. Заявление во вторую годовщину незаконных «референдумов» на оккупированных территориях Украины появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Италии.

Главы МИД Италии, Канады, Германии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии вместе с Верховным представителем ЕС отметили «непоколебимую поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета, независимости».

«Мы никогда не смиримся с этими и другими нарушениями международного права, совершенными россией против Украины и ее народа, и будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию россии, нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины и продолжающиеся жестокие атаки, разрушающие гражданскую, критически важную и городскую инфраструктуру», – говорится в их заявлении.

Они призвали россию к выполнению Устава ООН и пообещали продолжать политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины и ее законной обороны.

«Эта война агрессии может закончиться сейчас, если Россия немедленно, полностью и безоговорочно выведет свои войска со всей территории Украины до ее международно признанных границ, откажется от своих претензий по аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь и будет уважать суверенные права Украины как независимого государства», – отметили главы МИД стран «Группы семи».

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G7

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