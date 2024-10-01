Україна відзначає День захисників та захисниць

День захисників і захисниць України – це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх, хто захищає Батьківщину від ворогів.

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У вівторок, 1 жовтня, українці відзначають День захисників і захисниць України, що тепер співпадає з християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем козацтва. Ця дата стала новою після реформування церковного календаря у 2023 році, коли Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, зсунувши святкові дати на 13 днів раніше.

День захисників і захисниць України був започаткований 14 жовтня 2014 року указом президента як День захисника України. У 2021 році його перейменували, аби вшановувати як чоловіків, так і жінок, які боронять країну. Цього року свято вперше відзначають 1 жовтня замість 14 жовтня.

Цей день набув особливого значення після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Мужність і відданість українських військових, які захищають незалежність країни, отримали загальнонаціональне визнання. Сьогодні по всій країні заплановано хвилину мовчання та спільні молитви за загиблих воїнів.

Покрова Пресвятої Богородиці — одне з важливих свят у православ'ї, пов'язане з легендою про те, як Богородиця під час оточення Константинополя ворогами явилася у храмі, захищаючи людей своїм омофором, що стало знаком майбутньої перемоги.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає всіх захисників і захисниць України! Щиро зичимо міцного здоров’я, незламного духу, високих досягнень і здійснення мрій.

Ви є опорою нашої держави. Спокій українців – у ваших надійних руках. Нехай віра оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни допомагає у найскладніші миті!

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