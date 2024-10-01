У Молдові судили сімох чоловіків за підготовку масових заворушень під час протестів у Кишиневі

Організатори масових заворушень у Кишиневі отримали тюремні вироки до 3,5 років.

Джерело фото: NewsMaker

Суд у Кишиневі виніс вироки семи чоловікам, які планували організувати масові заворушення під час протестів у столиці Молдови. Про це повідомляє NewsMaker.

«Суд сектору Буюкани ухвалив вирок семи фігурантам справи про підготовку масових заворушень під час протестів у Кишиневі», - йдеться у повідомленні.

Усі вони є громадянами Молдови, що проживають на півночі країни. Суд засудив їх до термінів від 3 до 3 років і 5 місяців позбавлення волі, з відбуванням покарання у напівзакритій в'язниці.

За матеріалами справи, зловмисники вербували молодих чоловіків, переважно спортивної статури, для участі у заворушеннях під час протестів у березні 2023 року в центрі Кишинева. Вербовані групи мали діяти агресивно, щоб спровокувати безлади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.