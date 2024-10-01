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У Молдові судили сімох чоловіків за підготовку масових заворушень під час протестів у Кишиневі

09:42, 1 жовтня 2024
Організатори масових заворушень у Кишиневі отримали тюремні вироки до 3,5 років.
У Молдові судили сімох чоловіків за підготовку масових заворушень під час протестів у Кишиневі
Джерело фото: NewsMaker
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Суд у Кишиневі виніс вироки семи чоловікам, які планували організувати масові заворушення під час протестів у столиці Молдови. Про це повідомляє NewsMaker.

«Суд сектору Буюкани ухвалив вирок семи фігурантам справи про підготовку масових заворушень під час протестів у Кишиневі», - йдеться у повідомленні.

Усі вони є громадянами Молдови, що проживають на півночі країни. Суд засудив їх до термінів від 3 до 3 років і 5 місяців позбавлення волі, з відбуванням покарання у напівзакритій в'язниці.

За матеріалами справи, зловмисники вербували молодих чоловіків, переважно спортивної статури, для участі у заворушеннях під час протестів у березні 2023 року в центрі Кишинева. Вербовані групи мали діяти агресивно, щоб спровокувати безлади.

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