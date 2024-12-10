Практика судов
  1. В мире

Лидер горсовета Эдинбурга подал в отставку на фоне расследования по притязаниям к беженкам из Украины

10:20, 10 декабря 2024
Полиция начала расследование против политика из-за сообщений о ненадлежащем поведении в отношении женщин, сбежавших от полномасштабного вторжения РФ.
Лидер горсовета Эдинбурга подал в отставку на фоне расследования по притязаниям к беженкам из Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер горсовета Эдинбурга Кэмми Дэй подал в отставку после того, как полиция начала против него расследование по обвинению в ненадлежащем поведении в отношении украинских беженок. Об этом пишет BBC.

Как утверждает таблоид, он посылал беженкам из Украины сообщения, задавал им откровенно сексуальные вопросы и предлагал встретиться на бокал вина. Украинки чувствовали себя неудобно, но боялись отказывать, учитывая влияние Дэя.

Лидер горсовета Эдинбурга на фоне этих событий решил уйти с поста председателя. В письме он заявил, что недавние медийные публикации о его личной жизни «умаляют важную работу», которую его команда делает для города и вот почему ему «пора уйти с поста лидера». Он также заверил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами в ходе расследования, хотя полиция с ним еще не связывалась, указал он.

Консульство Украины в Эдинбурге также выразило обеспокоенность этими сообщениями.

Там отметили, что ждут результатов расследования и выражают надежду на справедливое решение этого дела.

Отмечается, что Дэй был депутатом совета Эдинбурга с 2008 года, а с 2022 года возглавил городской совет, представляя лейбористов, имеющих меньшинство в составе. Теперь горсовет Эдинбурга должен избрать нового лидера 19 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС объявляет отбор на 1463 вакантных должности судей местных судов – известны подробности

Об отборе на должности судей будет объявлено 11 декабря, документы можно будет подать в марте, а квалификационный экзамен состоится летом 2025 года.

Работодатель не может уволить разоблачителя коррупции или привлечь его к дисциплинарной ответственности – Верховный Суд

Обличитель коррупции не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния – позиция Верховного Суда.

Кабмин предлагает освободить владельцев авто – участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – от обязательных договоров страхования ответственности

Правительство предлагает освободить участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства по 31 декабря 2025 г. от обязательного заключения договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей.

Требование набирать 75% баллов за IQ-тест, а также необходимость сдавать экзамен по всем видам судебной специализации для участников отбора на должности судей отменены – Президент подписал закон

Изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части особенностей сдачи квалификационного экзамена стали реальностью.

Судей и работников аппаратов судов необходимо включить в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя» – Совет судей Украины

Участие судей и работников аппаратов судов в программе «еОселя» позволит не только обеспечить их жилищные нужды, но и подчеркнет вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України