Лидер горсовета Эдинбурга подал в отставку на фоне расследования по притязаниям к беженкам из Украины

Полиция начала расследование против политика из-за сообщений о ненадлежащем поведении в отношении женщин, сбежавших от полномасштабного вторжения РФ.

Лидер горсовета Эдинбурга Кэмми Дэй подал в отставку после того, как полиция начала против него расследование по обвинению в ненадлежащем поведении в отношении украинских беженок. Об этом пишет BBC.

Как утверждает таблоид, он посылал беженкам из Украины сообщения, задавал им откровенно сексуальные вопросы и предлагал встретиться на бокал вина. Украинки чувствовали себя неудобно, но боялись отказывать, учитывая влияние Дэя.

Лидер горсовета Эдинбурга на фоне этих событий решил уйти с поста председателя. В письме он заявил, что недавние медийные публикации о его личной жизни «умаляют важную работу», которую его команда делает для города и вот почему ему «пора уйти с поста лидера». Он также заверил, что будет сотрудничать с правоохранительными органами в ходе расследования, хотя полиция с ним еще не связывалась, указал он.

Консульство Украины в Эдинбурге также выразило обеспокоенность этими сообщениями.

Там отметили, что ждут результатов расследования и выражают надежду на справедливое решение этого дела.

Отмечается, что Дэй был депутатом совета Эдинбурга с 2008 года, а с 2022 года возглавил городской совет, представляя лейбористов, имеющих меньшинство в составе. Теперь горсовет Эдинбурга должен избрать нового лидера 19 декабря.

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