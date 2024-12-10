В Черкасской области задержали злоумышленников, которые пытались подорвать волонтеров

СБУ и Нацполиция предотвратили убийство семьи волонтеров из Черкасской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители предотвратили покушение на семью волонтеров. Речь идет о главе благотворительного фонда, помогающей Силам обороны, и ее муже – демобилизованном воине ВСУ, который получил тяжелое ранение на передовой, передает пресс-служба СБУ.

Во время спецоперации нейтрализована преступная группа, которая с помощью самодельных взрывных устройств пыталась взорвать волонтеров прямо в их доме.

По материалам дела, мотивом покушения стал отказ потерпевших платить вымышленный долг за ремонтные работы в их доме.

Для совершения преступления злоумышленники подготовили 4 самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами.

«В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, где должны были отдыхать волонтеры.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила преступную группу и задержала двух ее участников «на горячем», когда они готовились к проникновению в жилье потерпевших», - заявили в СБУ.

В ходе обысков у фигурантов изъяты самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

В настоящее время двум организаторам группы уже сообщено о подозрении. Также планируется подозрение их сообщнику.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.