В Черкасской области задержали злоумышленников, которые пытались подорвать волонтеров

В Черкасской области правоохранители предотвратили покушение на семью волонтеров. Речь идет о главе благотворительного фонда, помогающей Силам обороны, и ее муже – демобилизованном воине ВСУ, который получил тяжелое ранение на передовой, передает пресс-служба СБУ.
Во время спецоперации нейтрализована преступная группа, которая с помощью самодельных взрывных устройств пыталась взорвать волонтеров прямо в их доме.
По материалам дела, мотивом покушения стал отказ потерпевших платить вымышленный долг за ремонтные работы в их доме.
Для совершения преступления злоумышленники подготовили 4 самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами.
«В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, где должны были отдыхать волонтеры.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила преступную группу и задержала двух ее участников «на горячем», когда они готовились к проникновению в жилье потерпевших», - заявили в СБУ.
В ходе обысков у фигурантов изъяты самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами преступления.
В настоящее время двум организаторам группы уже сообщено о подозрении. Также планируется подозрение их сообщнику.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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