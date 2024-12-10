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На Черкащині затримали зловмисників, які намагалася підірвати волонтерів

10:40, 10 грудня 2024
СБУ та Нацполіція запобігли убивству сім’ї волонтерів із Черкащини.
На Черкащині затримали зловмисників, які намагалася підірвати волонтерів
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На Черкащині правоохоронці запобігли замаху на сім’ю волонтерів. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій, передає пресслужба СБУ.

Під час спецоперації нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку.

За матеріалами справи, мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.

Для вчинення злочину зловмисники підготували 4 саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами.

«У подальшому вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери.

Служба безпеки завчасно викрила злочинну групу і затримала двох її учасників «на гарячому», коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих», - заявили у СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Наразі двом організаторам групи вже повідомлено про підозру. Також планується підозра їхньому спільнику.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ Національна поліція

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