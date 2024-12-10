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Новая Зеландия запретит гонки охотничьих собак борзых

21:22, 10 декабря 2024
Зоозащитники критикуют этот вид спорта, обвиняя владельцев в жестоком обращении с животными или в применении допинга.
Новая Зеландия запретит гонки охотничьих собак борзых
Иллюстративное фото, источник — Беговый клуб борзых
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В Новой Зеландии намерены запретить гонку охотничьих собак борзых из-за частых случаев травмирования животных. Об этом сообщает BBC.

Правительство планирует запретить гонку в следующие 20 месяцев — это время потратят для того, чтобы переселить собак и помочь привлеченным людям найти новую работу.

Для этого примут соответствующие законопроекты.

«Несмотря на значительный прогресс, достигнутый индустрией, процент травмированных собак остается неизменно высоким, и пора сделать выбор в интересах животных», — отметил вице-премьер-министр Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Зоозащитники критикуют этот вид спорта, обвиняя владельцев в жестоком обращении с животными или в применении допинга.

По официальным данным, в 2021 году погибли 232 борзых, участвовавших в гонке, еще 900 получили травмы. В последующие годы зоозащитники задокументировали еще 30 смертей собак и более 2 500 травм.

Сейчас гонки борзых разрешены в Австралии, Ирландии, Великобритании и США.

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животные Новая Зеландия

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