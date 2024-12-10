В Токио, чтобы повысить рождаемость, введут 4-дневную рабочую неделю для госслужащих

Государственные служащие будут три выходных дня еженедельно.

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В японской столице Токио с апреля 2025 года хотят ввести четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих, чтобы повысить рождаемость. Об этом пишет CNN.

Власти Токио убеждены — четырехдневная рабочая неделя наладит баланс между личной жизнью и работой работников, таким образом они будут иметь три выходных дня еженедельно.

«Мы пересмотрим стиль работы, чтобы гарантировать, что никому не придется отказываться от своей карьеры из-за жизненных событий, например родов или ухода за ребенком», — сказала губернатор Токио Юрико Койке.

Уровень рождаемости в Японии, который падал на протяжении многих лет, достиг очередного рекордно низкого уровня в июне, несмотря на то, что правительство усилило усилия, чтобы поощрить молодых людей жениться и создавать семьи, отмечают в медиа.

В прошлом году в Японии зарегистрировали только 727 277 новорожденных, а коэффициент рождаемости – количество детей, которые женщина рожает за свою жизнь – упал до самого низкого уровня – 1,2.

Многие социологи объясняют постоянное падение рождаемости неумолимой культурой труда в Японии и ростом стоимости жизни. Изнурительные рабочие часы уже давно являются проблемой для Японии, где работники часто страдают от опасностью для здоровья и, в крайних случаях – «кароши» – это термин, означающий смерть из-за чрезмерной работы.

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