Практика судів
  1. У світі

У Токіо, щоб підвищити народжуваність, введуть 4-денний робочий тиждень для держслужбовців

09:49, 10 грудня 2024
Державні службовці матимуть три вихідних дні щотижня.
У Токіо, щоб підвищити народжуваність, введуть 4-денний робочий тиждень для держслужбовців
Джерело фото: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У японській столиці Токіо з квітня 2025 року хочуть ввести чотириденний робочий тиждень для державних службовців, щоб підвищити народжуваність. Про це пише CNN.

Влада Токіо переконана — чотириденний робочий тиждень налагодить баланс між особистим життям і роботою працівників, відтак, вони матимуть три вихідних дні щотижня.

«Ми переглянемо стиль роботи, щоб гарантувати, що нікому не доведеться відмовлятися від своєї кар’єри через життєві події, наприклад, пологи або догляд за дитиною», — сказала губернатор Токіо Юріко Койке.

Рівень народжуваності в Японії, який падав протягом багатьох років, досяг чергового рекордно низького рівня в червні, незважаючи на те, що уряд посилив зусилля, щоб заохотити молодих людей одружуватися та створювати сім’ї, зауважують у медіа.

Минулого року в Японії зареєстрували лише 727 277 новонароджених, а коефіцієнт народжуваності – кількість дітей, які жінка народжує за своє життя – впав до найнижчого рівня – 1,2.

Багато соціологів пояснюють постійне падіння народжуваності невблаганною культурою праці в Японії та зростанням вартості життя. Виснажливі робочі години вже давно є проблемою для Японії, де працівники часто страждають від небезпеки для здоров’я та, у крайніх випадках – «кароші» – це термін, що означає смерть через надмірну роботу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

держслужбовці Японія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС оголошує добір на 1463 вакантних посади суддів місцевих судів – відомі подробиці

Добір на посади суддів буде оголошено 11 грудня, документи можна буде подати у березні, а кваліфікаційний іспит відбудеться влітку 2025 року.

Роботодавець не може звільнити викривача корупції чи притягнути його до дисциплінарної відповідальності – Верховний Суд

Викривача корупції не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу – позиція Верховного Суду.

Кабмін пропонує звільнити власників авто – учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – від обов’язкових договорів страхування відповідальності

Уряд пропонує звільнити учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності по 31 грудня 2025 року від обов’язкового укладення договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів

Вимога набирати 75% балів за IQ-тест, а також необхідність складати іспит з усіх видів судової спеціалізації для учасників добору на посади суддів скасовані – Президент підписав закон

Зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині особливостей складання кваліфікаційного іспиту стали реальністю

Суддів та працівників апаратів судів необхідно включити до переліку осіб, які мають право брати участь у програмі «єОселя» – Рада суддів

Участь суддів і працівників апаратів судів у програмі «єОселя» дозволить не лише забезпечити їх житлові потреби, але й підкреслить внесок у функціонування держави в кризових умовах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики