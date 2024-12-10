У Токіо, щоб підвищити народжуваність, введуть 4-денний робочий тиждень для держслужбовців

Державні службовці матимуть три вихідних дні щотижня.

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У японській столиці Токіо з квітня 2025 року хочуть ввести чотириденний робочий тиждень для державних службовців, щоб підвищити народжуваність. Про це пише CNN.

Влада Токіо переконана — чотириденний робочий тиждень налагодить баланс між особистим життям і роботою працівників, відтак, вони матимуть три вихідних дні щотижня.

«Ми переглянемо стиль роботи, щоб гарантувати, що нікому не доведеться відмовлятися від своєї кар’єри через життєві події, наприклад, пологи або догляд за дитиною», — сказала губернатор Токіо Юріко Койке.

Рівень народжуваності в Японії, який падав протягом багатьох років, досяг чергового рекордно низького рівня в червні, незважаючи на те, що уряд посилив зусилля, щоб заохотити молодих людей одружуватися та створювати сім’ї, зауважують у медіа.

Минулого року в Японії зареєстрували лише 727 277 новонароджених, а коефіцієнт народжуваності – кількість дітей, які жінка народжує за своє життя – впав до найнижчого рівня – 1,2.

Багато соціологів пояснюють постійне падіння народжуваності невблаганною культурою праці в Японії та зростанням вартості життя. Виснажливі робочі години вже давно є проблемою для Японії, де працівники часто страждають від небезпеки для здоров’я та, у крайніх випадках – «кароші» – це термін, що означає смерть через надмірну роботу.

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