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Нова Зеландія заборонить перегони мисливських собак хортів

21:22, 10 грудня 2024
Зоозахисники критикують цей вид спорту, звинувачуючи власників у жорстокому поводженні з тваринами або у застосуванні допінгу.
Нова Зеландія заборонить перегони мисливських собак хортів
Ілюстративне фото, джерело — Біговий клуб хортів
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У Новій Зеландії мають намір заборонити перегони мисливських собак хортів через часті випадки травмування тварин. Про це повідомляє ВВС.

Уряд планує заборонити перегони в наступні 20 місяців — цей час витратять для того, щоб переселити собак та допомогти залученим людям знайти нову роботу.

Для цього ухвалять відповідні законопроєкти.

«Незважаючи на значний прогрес, досягнутий індустрією, відсоток травмованих собак залишається незмінно високим, і настав час зробити вибір в інтересах тварин», — зазначив віце-премʼєр-міністр Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Зоозахисники критикують цей вид спорту, звинувачуючи власників у жорстокому поводженні з тваринами або у застосуванні допінгу.

За офіційними даними, у 2021 році загинуло 232 хорти, що брали участь у перегонах, ще 900 отримали травми. Протягом наступних років зоозахисники задокументували ще 30 смертей собак і понад 2 500 травм.

Зараз перегони хортів дозволені в Австралії, Ірландії, Великій Британії та США.

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тварини Нова Зеландія

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