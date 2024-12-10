Лідер міськради Единбурга подав у відставку на тлі розслідування щодо домагань до біженок з України

Поліція почала розслідування проти політика через повідомлення про неналежну поведінку стосовно жінок, які втекли від повномасштабного вторгнення РФ.

Лідер міськради Единбурга Кеммі Дей подав у відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування через звинувачення у неналежній поведінці щодо українських біженок. Про це пише BBC.

Як стверджує таблоїд, він надсилав біженкам з України повідомлення, ставив їм відверто сексуальні запитання і пропонував зустрітися на келих вина. Українки почувалися незручно, але боялися відмовляти, з огляду на вплив Дея.

Лідер міськради Единбурга на фоні цих подій вирішив піти з посади голови. В листі він заявив, що нещодавні медійні публікації про його особисте життя «применшують важливу роботу», яку його команда робить для міста і ось чому йому «час піти з посади лідера». Він також запевнив, що співпрацюватиме з правоохоронними органами під час розслідування, хоча поліція з ним ще не зв’язувалася, вказав він.

Консульство України в Единбурзі також висловило стурбованість цими повідомленнями.

Там зазначили, що чекають на результати розслідування та висловлюють надію на справедливе вирішення цієї справи.

Зазначається, що Дей був депутатом ради Единбурга з 2008 року, а з 2022 року очолив міську раду, представляючи лейбористів, які мають меншість у складі. Тепер міськрада Единбурга має обрати нового лідера 19 грудня.

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