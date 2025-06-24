ЕС готовится утвердить 18 пакет санкций против России уже на этой неделе — Reuters

В блоке надеются, что с Венгрией и Словакией удастся договориться по этому вопросу.

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Страны Европейского союза могут уже на этой неделе утвердить 18-й пакет санкций против РФ. Об этом заявил польский министр по делам ЕС Игнаций Немчицкий, передает Reuters.

«Мы ждем результатов саммита в четверг, и я считаю, что после четверга переговоры будут проходить гораздо легче. Мы по-прежнему настроены оптимистично», — отметил Немчицкий.

В то же время неназванный дипломат ЕС сообщил изданию, что Словакия и Венгрия хотят «особого подхода к странам, не имеющим выхода к морю».

«Венгрия — не проблема. Если Словакия откажется от своих требований, то и Венгрия тоже», — добавил другой источник Reuters.

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