Посли G7 в Україні відреагували на призначення Олександра Цивінського директором БЕБ

Посли G7 в Україні зазначили, що призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні.

Фото: Getty Images

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. Перед цим, 5 серпня, він пройшов анонсований прем'єр-міністром Юлією Свириденко поліграф.

Посли G7 в Україні привітали це рішення уряду та зазначили, що цей крок «сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні».

«Вітаємо Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України. Це важливий крок з боку Кабінету міністрів на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні», - йдеться у повідомленні послів G7 у соцмережі Х.

Нагадаємо, конкурсна комісія відібрала для призначення Олександра Цивінського. Він є керівником підрозділу детективів НАБУ, до цього брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу.



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