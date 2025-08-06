Збитки більше 9 млн: у Житомирі чоловік організував шахрайську схему доставки авто з США

Шахрай з Житомира обікрав клієнтів на мільйони.

Фото: поліція

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У Житомирі викрили підприємця, який привласнив понад 9 мільйонів гривень під виглядом доставки авто з США. Про це повідомляє обласна прокуратура.

26-річному жителю міста оголосили підозру у шахрайстві у великому розмірі. За даними слідства, він створив фірму з доставки автомобілів із США. Спочатку він дійсно виконував частину замовлень, що створювало враження чесного бізнесу.

Однак згодом підприємець виїхав за кордон і залишив керувати фірмою найманих менеджерів, які не знали про його шахрайські дії. Вони знаходили нових клієнтів, оформлювали документи та приймали гроші, які потім пересилали організатору схеми.

Шахрай продовжував працювати дистанційно: спілкувався з клієнтами через соцмережі й месенджери, даючи людям надію на швидке отримання авто.

Наразі правоохоронці задокументували щонайменше 26 випадків обману, серед постраждалих — і військовослужбовці. Загальна сума завданих збитків перевищує 9 мільйонів гривень. Справжня кількість потерпілих може бути значно більшою, оскільки офіси компанії діяли в Житомирі, Києві, Одесі та Львові.

Вирішується питання про арешт майна підозрюваного та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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