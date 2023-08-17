Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон та не повернулись додому

Частка людей, які не поверталися з-за кордону, у 2023 році зменшилась у рази.

Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, за кордон виїхали і не повернулися 2,4 млн українців. Про це йдеться на платформі Опендатабот.

Так, частка людей, які не поверталися з-за кордону, у 2023 році зменшилась у рази. Так, у першому півріччі 2022 року таких було 2,6 млн громадян, а за перші шість місяців 2023 року - 230 тисяч осіб. Це в 11 разів менше, ніж за ці ж місяці минулого року.

Найбільш активно додому українці почали повертатись у другому півріччі 2022 року. Тоді прибули на 149 тисяч громадян більше, ніж виїхали з України.

У березні та квітні поточного року кількість громадян, які їхали в Україну, переважала на тих, хто їхав за кордон. Однак в травні кількість тих хто виїздив за кордон знову стала переважати, це співпало з періодом літніх відпусток.

Зауважимо, що з лютого 2023 року до України почали приїжджати більше іноземців. За перші пів року 2023 року в Україну в'їхали на 12,2 тисяч іноземних громадян більше, ніж виїхали.

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