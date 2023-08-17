Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 15 ноября

Президент подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - написал он.

Они соответственно начнут действовать с 18 августа (до этого действует предыдущий).

Ранее мы писали, что Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Добавим, кого могут мобилизовать в августе.

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