Совершить вход в сервис Электронного суда временно можно только с помощью id.gov.ua

Из-за многочисленных жалоб на технические сбои при входе в Электронный суд, вход будет осуществляться через сервис электронной идентификации пользователей.

В Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» сообщили, что в связи с наличием многочисленных жалоб на технические сбои, возникающие в процессе авторизации с помощью встроенного метода авторизации, было принято решение о временном приостановлении действия этого метода авторизации.

«Просим прощения за временные неудобства в работе сервиса авторизации на веб-странице https://id.court.gov.ua/ интерфейса Электронного суда. В связи с наличием многочисленных жалоб на технические сбои, возникающие во время процесса авторизации с помощью встроенного метода авторизации, Предприятие приняло решение о временном приостановлении действия этого метода авторизации, для дальнейшей его доработки командой Электронного суда», - говорится в сообщении.

Авторизироваться можно с помощью id.gov.ua (сервиса электронной идентификации пользователей).

«С целью обеспечения максимальной надежности и бесперебойности доступа пользователей к сервису Электронного суда будет доступен только метод авторизации с помощью Id.gov.ua (сервиса электронной идентификации пользователей). Для этого вам необходимо нажать соответствующую кнопку с надписью "Авторизироваться с Id.gov.ua" на веб-странице сайта», - пояснили в Предприятии.

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