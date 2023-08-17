Посвідчення водія: як отримати документ іноземцям, які несуть службу в українському війську

Як їм обміняти посвідчення водія, видане іншою державою, на українське.

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Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть обміняти посвідчення водія, видане іншою державою, на українське. Для цього необхідно скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС. Окрім того є можливість отримати посвідчення водія вперше - після підготовки в автошколі.

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, зокрема, більше не є перепоною для іноземців, що служать у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту чи Нацгвардії, вимога мати задеклароване або зареєстроване місце проживання на території України. Адресою місця проживання іноземців та адресою для офіційного листування з питань експлуатації транспортних засобів вважатиметься адреса військової частини, яка зазначається в довідці про перебування особи на військовій службі.

Також скасована і вимога мати реєстраційний номер облікової картки платника податків — тобто довідку про присвоєння індивідуального податкового номера воїнам-іноземцям приносити не потрібно.

Таким чином, необхідними документами є:

дійсний паспортний документ іноземця або документ, що підтверджує особу без громадянства;

військовий квиток;

довідку з військової частини, з якою укладено контракт;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами (лише у випадку проходження навчання в автошколі та отримання посвідчення водія вперше).

Ці зміни щодо отримання й обміну посвідчення водія для іноземців, які служать у силах безпеки та оборони, діють на період дії воєнного стану та у тримісячний термін після його припинення або скасування.

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