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  1. В Україні

Посвідчення водія: як отримати документ іноземцям, які несуть службу в українському війську

15:02, 17 серпня 2023
Як їм обміняти посвідчення водія, видане іншою державою, на українське.
Посвідчення водія: як отримати документ іноземцям, які несуть службу в українському війську
Джерело фото: suspilne.media

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть обміняти посвідчення водія, видане іншою державою, на українське. Для цього необхідно скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС. Окрім  того є можливість отримати посвідчення водія вперше - після підготовки в автошколі.

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, зокрема, більше не є перепоною для іноземців, що служать у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту чи Нацгвардії, вимога мати задеклароване або зареєстроване місце проживання на території України. Адресою місця проживання іноземців та адресою для офіційного листування з питань експлуатації транспортних засобів вважатиметься адреса військової частини, яка зазначається в довідці про перебування особи на військовій службі.

Також скасована і вимога мати реєстраційний номер облікової картки платника податків — тобто довідку про присвоєння індивідуального податкового номера воїнам-іноземцям приносити не потрібно. 

Таким чином, необхідними документами  є:

  • дійсний паспортний документ іноземця або документ, що підтверджує особу без громадянства;
  • військовий квиток; 
  • довідку з військової частини, з якою укладено контракт;
  • медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами (лише у випадку проходження навчання в автошколі та отримання посвідчення водія вперше).

Ці зміни щодо отримання й обміну посвідчення водія для іноземців, які служать у силах безпеки та оборони, діють на період дії воєнного стану та у тримісячний термін після його припинення або скасування. 

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