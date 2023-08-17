В Киеве хотят повысить цены на проезд в транспорте: стоимость «взлетит» до 30 гривен

В КГГА убеждены, что нужно сначала поднять тариф с 8 до 30 грн, а уже начинать наводить транспорт в надлежащее состояние.

В Киеве планируется в ближайшее время повысить проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда увеличится с 8 до 30 гривен. Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью «Радио Киев – 98».

По его словам, в столице хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но это можно сделать только при увеличении стоимости проезда для граждан.

Чиновник считает, что нужно сначала поднять тариф с 8 до 30 грн, а уже начинать наводить транспорт в надлежащее состояние. После этого уже все частные маршруты будут заменены.

«Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт», – сообщил Кандибор.

Он рассказал, что ударение следует сделать на троллейбусах с автономным ходом, поскольку их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети.

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