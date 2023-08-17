Во всем Ливане исчез свет

Электроэнергии сейчас нет в водопроводных станциях, жилых домах, а также в аэропорту в Бейруте, который пока работает на собственных генераторах.

Источник фото: pixabay.com

Ливан погрузился в полную тьму в среду вечером, 16 августа,

Как пишет «Sky News Arabia», это произошло после того, как было объявлено, что деятельность электростанций «Дейр-Аммар» на севере страны и «Аль-Захрани» на юге была остановлена эксплуатирующей компанией «Prime South» из-за отсутсвие финансовой ликвидности.

Электроэнергии сейчас нет в водопроводных станциях, жилых домах, а также в аэропорту в Бейруте, который пока работает на собственных генераторах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.