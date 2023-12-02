Великобритания отдала Китаю единственных двух в стране панд

В Китай передали двух панд, проживших в Эдинбургском зоопарке 12 лет.

иллюстративное фото

Шотландия отправляет обратно в Китай двух больших панд, проживших в Эдинбургском зоопарке 12 лет. Об этом пишет Associated Press.

Панды Ян Гуан и Тянь Тянь последние, покидающие западные зоопарки после того, как срок действия соглашений об обмене истек и Китай не продлил их.

Эти панды были единственными в Великобритании. После неудачных попыток разведения, естественного и искусственного, зоопарк заявил, что не планирует продолжать разведение этих животных и сосредоточится на защите животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Китай одолжил панд зоопарку в 2011 году по 10-летнему соглашению, которое Китайская ассоциация охраны дикой природы впоследствии продлила еще на два года.

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