Великобританія віддала Китаю єдиних двох у країні панд

Шотландія відправляє назад до Китаю двох великих панд, які прожили в Единбурзькому зоопарку 12 років. Про це пише Associated Press.

Панди Ян Гуан і Тянь Тянь останні, які залишають західні зоопарки після того, як термін дії угод про обмін закінчився і Китай не продовжив їх.

Ці панди були єдиними у Великій Британії. Після невдалих спроб розведення, природного та штучного, зоопарк заявив, що не планує продовжувати розведення цих тварин і зосередиться на захисті тих, які перебувають під загрозою зникнення.

Китай позичив панд зоопарку у 2011 році за 10-річною угодою, яку Китайська асоціація охорони дикої природи згодом продовжила ще на два роки.

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