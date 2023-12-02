Суд штату Монтана скасував першу в США заборону TikTok

У четвер, 30 листопада, федеральний суддя вирішив призупинити дію заборони на соцмережу TikTok у штаті Монтана, яка мала набути чинності на початку 2024 року, передає aussiedlerbote.de.
У своїй ухвалі суддя заявив, що, незважаючи на спроби уряду штату захистити закон, «існуючі дані не залишають сумнівів у тому, що законодавчі збори та генеральний прокурор Монтани були більше зацікавлені у переслідуванні уявної ролі Китаю в TikTok, ніж у захисті споживачів Монтани».
Він також заявив, що TikTok довів, що закон, швидше за все, порушує першу поправку.
«Відключивши TikTok, законодавчий орган одночасно завдав шкоди правам користувачів-позивачів на Першу поправку та позбавив їх потоку доходів, на який багато хто з них покладається. Таким чином, позивачі довели ймовірність заподіяння непоправної шкоди», - додав суддя.
Нагадаємо, у травні Монтана стала першим штатом США, який прийняв заборону, що мала набути чинності 1 січня.
Раніше ми писали, що у Нью-Йорку заборонили ТікТок на державних пристроях.
Ще ми писали, що Європарламент закликав країни ЄС заборонити TikTok для держслужбовців.
Додамо, членам уряду Франції заборонили користуватися WhatsApp, Telegram і Signal.
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