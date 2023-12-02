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Чиновникам, які працюють з міжнародними донорами, будуть доплачувати до половини зарплати за таку співпрацю

Пропонується доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - депутати від «Слуги народу» внесли законопроект.

Правила визначення юрисдикції регламентуються виключно базовими процесуальними кодексами – ГПК, ЦПК і КАСУ, а не Кодексом з процедур банкрутства чи Податковим кодексом, — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду визначила юрисдикцію спорів, стороною в яких є платник податків щодо якого порушено справу про банкрутство.

Верховний Суд скасував рішення ВРП, яке дозволило слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

Вища рада правосуддя у липні раптово вирішила змінити свою ж позицію та дозволила обмежувати доступ до Реєстру судових рішень на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Верховний Суд визнав це рішення ВРП протиправним.

«Покарання вимагає не тільки знання законів, але й розуму, і совісті», - суддя визначив санкцію за перевезення громадянкою 40 тисяч євро через митницю на підставі підроблених документів

Громадянка була ФОП в Україні і мала відповідний дохід, однак, за її словами, довірилася юристам, які оформили за неї сфальсифіковані документи, - суддя визначив, чи слід стягувати з неї всі 40 тисяч євро, як того вимагала митниця.

Вища рада правосуддя виснувала, що ГРД варто прибрати з числа суб’єктів, що погоджують показники оцінки доброчесності судді

«Висловлювання як членів ВККС, так і членів Громадської ради доброчесності можуть вплинути на публічний імідж системи правосуддя, оскільки суспільство загалом може сприймати їх не як суб’єктивні, а як об’єктивні оцінки», - Вища рада правосуддя підтримала обмеження оціночних суджень від членів Громадської ради доброчесності щодо суддів.

  1. У світі

Суд штату Монтана скасував першу в США заборону TikTok

17:59, 2 грудня 2023
Заборона на TikTok у штаті Монтана мала набути чинності на початку 2024 року.
Суд штату Монтана скасував першу в США заборону TikTok
Фото: news.sophos.com
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У четвер, 30 листопада, федеральний суддя вирішив призупинити дію заборони на соцмережу TikTok у штаті Монтана, яка мала набути чинності на початку 2024 року, передає aussiedlerbote.de.

У своїй ухвалі суддя заявив, що, незважаючи на спроби уряду штату захистити закон, «існуючі дані не залишають сумнівів у тому, що законодавчі збори та генеральний прокурор Монтани були більше зацікавлені у переслідуванні уявної ролі Китаю в TikTok, ніж у захисті споживачів Монтани».

Він також заявив, що TikTok довів, що закон, швидше за все, порушує першу поправку.

«Відключивши TikTok, законодавчий орган одночасно завдав шкоди правам користувачів-позивачів на Першу поправку та позбавив їх потоку доходів, на який багато хто з них покладається. Таким чином, позивачі довели ймовірність заподіяння непоправної шкоди», - додав суддя.

Нагадаємо, у травні Монтана стала першим штатом США, який прийняв заборону, що мала набути чинності 1 січня.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку заборонили ТікТок на державних пристроях.

Ще ми писали, що Європарламент закликав країни ЄС заборонити TikTok для держслужбовців. 

Додамо, членам уряду Франції заборонили користуватися WhatsApp, Telegram і Signal.

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