Суд штату Монтана скасував першу в США заборону TikTok

Заборона на TikTok у штаті Монтана мала набути чинності на початку 2024 року.

Фото: news.sophos.com

У четвер, 30 листопада, федеральний суддя вирішив призупинити дію заборони на соцмережу TikTok у штаті Монтана, яка мала набути чинності на початку 2024 року, передає aussiedlerbote.de.

У своїй ухвалі суддя заявив, що, незважаючи на спроби уряду штату захистити закон, «існуючі дані не залишають сумнівів у тому, що законодавчі збори та генеральний прокурор Монтани були більше зацікавлені у переслідуванні уявної ролі Китаю в TikTok, ніж у захисті споживачів Монтани».

Він також заявив, що TikTok довів, що закон, швидше за все, порушує першу поправку.

«Відключивши TikTok, законодавчий орган одночасно завдав шкоди правам користувачів-позивачів на Першу поправку та позбавив їх потоку доходів, на який багато хто з них покладається. Таким чином, позивачі довели ймовірність заподіяння непоправної шкоди», - додав суддя.

Нагадаємо, у травні Монтана стала першим штатом США, який прийняв заборону, що мала набути чинності 1 січня.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку заборонили ТікТок на державних пристроях.

Ще ми писали, що Європарламент закликав країни ЄС заборонити TikTok для держслужбовців.

Додамо, членам уряду Франції заборонили користуватися WhatsApp, Telegram і Signal.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.