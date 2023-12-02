У Києві жінка під час прибирання будинку викрала у господаря $10 тисяч доларів: їй загрожує до 8 років за ґратами

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки слідчі вилучили 7 тисяч доларів та 76 600 гривень.

У Києві жінка під час прибирання будинку викрала у господарів 10 тисяч доларів. Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Зазначається, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що з його будинку зникла велика сума грошей. У розмові з потерпілим поліцейські з’ясували, що господар будинку у крадіжці підозрює хатню робітницю.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що крадіжку вчинила 34-річна уродженка Черкаської області.

«Ми зʼясували, що жінка, прибираючи у оселі господарів помітила портфель, у якому знаходились грошові кошти. Вона дістала 10 тисяч доларів і поклала їх в ємність для побутової хімії. Після закінчення прибирання винесла гроші з будинку, переклавши до своєї сумки. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання фігурантки слідчі вилучили 7 тисяч доларів та 76 600 гривень», — розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

Слідчі, за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою міста Києва, повідомили порушниці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.