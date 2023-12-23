В большинстве областей снег: прогноз погоды в Украине на выходные

Какую погоду приготовила атмосфера украинцам в предпраздничные выходные.

В Украинском гидрометеорологическом центре дали прогноз погоды на выходные – 23 и 24 декабря.

Так, синоптики прогнозируют в субботу на востоке и юго-востоке страны дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 1-6 градусов тепла; на остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег, температура в течение суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

23 и 24 декабря в большинстве областей снег, днем 25 декабря с переходом в дождь; температура ночью от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, днем 24 декабря около 0 градусов, 25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, 4-10 градусов тепла. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, 23 декабря в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15-20 м/с.

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