В більшості областей сніг: прогноз погоди в Україні на вихідні

Яку погоду приготувала атмосфера українцям у передсвяткові вихідні.

В Українському гідрометеорологічному центрі дали прогноз погоди на вихідні – 23 та 24 грудня.

Так, синоптики прогнозують у суботу на сході та південному сході країни дощ та мокрий сніг, температура вночі да вдень 1-6 градусів тепла; на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг, температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

23 та 24 грудня в більшості областей сніг, вдень 25 грудня з переходом в дощ; температура вночі від 1 градуса тепла до 5 градусів морозу, вдень 24 грудня близько 0 градусів, 25 грудня в Україні, крім сходу та північного сходу, 4-10 градусів тепла. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, 23 грудня у західних областях, вночі 24 грудня місцями на півдні країни пориви 15-20 м/с.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.