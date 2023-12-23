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Готівка, квартири, авто та отримана благодійна допомога, – що показали у деклараціях члени Вищої ради правосуддя, які пройшли перевірку на доброчесність

Нова членкиня ВРП Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців місяць тому, вже задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя.

Забутий через війну: як суддю, який пішов воювати, позбавили права на суддівську винагороду

Суддя Максим Капустинський після служби в ЗСУ залишився без суду і без суддівської винагороди.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

  1. В Україні

В більшості областей сніг: прогноз погоди в Україні на вихідні

07:19, 23 грудня 2023
Яку погоду приготувала атмосфера українцям у передсвяткові вихідні.
В більшості областей сніг: прогноз погоди в Україні на вихідні
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В Українському гідрометеорологічному центрі дали прогноз погоди на вихідні – 23 та 24 грудня.

Так, синоптики прогнозують у суботу на сході та південному сході країни дощ та мокрий сніг, температура вночі да вдень 1-6 градусів тепла; на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг, температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

23 та 24 грудня в більшості областей сніг, вдень 25 грудня з переходом в дощ; температура вночі від 1 градуса тепла до 5 градусів морозу, вдень 24 грудня близько 0 градусів, 25 грудня в Україні, крім сходу та північного сходу, 4-10 градусів тепла. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, 23 грудня у західних областях, вночі 24 грудня місцями на півдні країни пориви 15-20 м/с.

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