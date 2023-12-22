Конкурс на должности судей апелляционных судов: как подать документы в электронной форме

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы от кандидатов на занятие 550 вакантных должностей судей апелляционной инстанции.

Высшая квалификационная комиссия судей актуализировала информацию о подаче документов для участия в конкурсе на занятие 550 должностей судей в апелляционных судах, объявлен 14 сентября 2023 года.

Представление документов для участия в этом конкурсе осуществляется исключительно в электронной форме по ссылке.

Ответы на наиболее распространенные вопросы подачи документов для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах:

Ранее мы писали, что ВККС начала прием документов от кандидатов на 550 вакантных должностей судей апелляционной инстанции.

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