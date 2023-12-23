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  1. В Україні

Чи треба платити податок за нерухомість, що розташована в тимчасово окупованому Криму

16:41, 23 грудня 2023
Така нерухомість не підлягає оподаткуванню податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Чи треба платити податок за нерухомість, що розташована в тимчасово окупованому Криму
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У Державній податковій службі відповіли, чи підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що знаходяться на території Автономної Республіки Крим та перебувають у власності фізособи, яка проживає на материковій частині території України.

Так, відповідно до пп. 10.1.1 та пп. 265.1.1 ПКУ податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у складі податку на майно належить до місцевих податків.

Порядок нарахування та справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, врегульовано нормами ст. 266 ПКУ.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є юридичні та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, визначеному пп. 266.7.1 ПКУ.

Законом України від 15.04.2014 №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» із змінами та доповненнями (далі – Закон №1207) з 20 лютого 2014 року Автономна Республіка Крим визнана тимчасово окупованою територією України.

Пунктом 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період дії Закону №1207, для платників податків, які на дату втрати чинності Законом України від 12.08.2014 №1636-VІІ «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» мають податкову адресу та/або об’єкти оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених у п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з пп. 1 пп. 26.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ на тимчасово окупованій території загальнодержавні та місцеві податки і збори, визначені ст. 9 та 10 ПКУ, та військовий збір, визначений п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не справляються.

Враховуючи зазначене, об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи, яка проживає на материковій частині території України, розташовані на тимчасово окупованій території, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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