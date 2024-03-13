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  1. В Украине

Начисление пени за просрочку расчетов: что важно знать резидентам

22:54, 13 марта 2024
Налоговая служба предупреждает, что нарушение сроков расчетов приведет к начислению пени.
Начисление пени за просрочку расчетов: что важно знать резидентам
Источник фото: dp.tax.gov.ua
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Налоговая служба в подкатегории 112.01 ЗІР предупредила, что нарушение резидентами срока расчетов, предусмотренного статьей 13 Закона № 2473, приведет к начислению пени за каждый день просрочки в размере 0,3% от суммы неполученных денежных средств по договору (стоимости недопоставленного товара) в национальной или иностранной валюте, пересчитанной по курсу Национального банка Украины.

Общий размер начисленной пени не может превышать сумму неполученных денежных средств по договору.

Ответственность за нарушение сроков расчетов, предусмотренная частью пятой статьи 13 Закона № 2473, не распространяется на резидентов-субъектов хозяйствования в случае, если импортные операции не могут быть завершены из-за действия постановления Кабинета Министров Украины "О применении запрета ввоза товаров из Российской Федерации" от 09.04.2022 № 426.

День возникновения нарушения определяется как первый день после окончания установленного Национальным банком Украины предельного срока расчетов по операции по экспорту или импорту товаров.

Учитывая это, отсчет предельного срока расчетов по операциям по импорту товаров начинается с даты осуществления платежа (уплаты денежных средств со счета клиента) или осуществления банком платежа в пользу нерезидента в случае применения расчетов в форме документарного аккредитива.

Законом № 2473 устанавливаются основания для начисления пени, а также основания для приостановления и возобновления начисления пени за нарушение предельных сроков расчетов.

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