ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей

В среду, 13 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.
Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.
Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:
- Свитлык Оксану Михайловну для назначения на должность судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области;
- Гусейнова Кимала Анатольевича для назначения на должность судьи Жовтоводского городского суда Днепропетровской области;
- Польовую Викторию Евгеньевну для назначения на должность судьи Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.