ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

В среду, 13 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

- Свитлык Оксану Михайловну для назначения на должность судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области;

- Гусейнова Кимала Анатольевича для назначения на должность судьи Жовтоводского городского суда Днепропетровской области;

- Польовую Викторию Евгеньевну для назначения на должность судьи Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.

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