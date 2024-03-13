ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У середу, 13 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомила пресслужба ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

- Світлик Оксану Михайлівну для призначення на посаду судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;

- Гусейнова Кімала Анатолійовича для призначення на посаду судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області;

- Польову Вікторію Євгенівну для призначення на посаду судді Новоушицького районного суду Хмельницької області.

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