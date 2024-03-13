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  1. В Україні

Одесит може на 8 років опинитися в тюрмі за нетверезий розбій в трамваї

22:36, 13 березня 2024
В Одесі чоловіку, який напав на кермувальницю трамвая, повідомлено про підозру.
Одесит може на 8 років опинитися в тюрмі за нетверезий розбій в трамваї
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Поліцейські в Одесі повідомили про підозру чоловіку, який напав на кермувальницю трамвая в центрі міста, що спричинило пошкодження транспорту. За інформацією поліції, правопорушнику загрожує до семи років ув'язнення.

Подія трапилася наприкінці лютого на вулиці Преображенській під час обіду. Напідпитку чоловік почав спричиняти хаос ще в салоні рухомого трамваю, де ображав пасажирів. Після того, як транспорт зупинився на зупинці, він вибіг на вулицю і пошкодив вікно та дзеркало трамвая, завдавши значних збитків.

Коли водійка вибралася з кабіни, щоб звернутися до нападника, той атакував її, нанісши удар та розпиливши перцевий газ у її обличчя. Жінка отримала опік кон'юнктиви очей та садні ушкодження, які були визнані легкими тілесними ушкодженнями.

Поліція розпочала кримінальне провадження та повідомила фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - у хуліганстві. Слідство триває під керівництвом прокуратури.

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