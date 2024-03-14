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  1. В Україні

В Україні створять єдиний реєстр укриттів – чим він відрізнятиметься від наявної мапи

15:02, 14 березня 2024
Систему планується інтегрувати в мобільний застосунок Дія.
В Україні створять єдиний реєстр укриттів – чим він відрізнятиметься від наявної мапи
Джерело фото: Дніпровська міська рада
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Як розповіла Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, в Україні планують створити Єдиний державний реєстр укриттів, який допоможе систематизувати дані про стан кожного по всій країні.

За її словами, офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних баз даних, які нині є в інформаційному просторі, оскільки її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані. Систему планується інтегрувати в мобільний застосунок Дія.

Шуляк зазначає, що в Україні вже набрав чинності прийнятий у липні минулого року Закон № 2486–IX, який забезпечує посилені вимоги до цивільного захисту та обов’язкову наявність укриттів, споруд подвійного призначення та інших інженерно-технічних заходів.

Крім цього, зазначила вона, з 1 листопада 2023 року вже почали діяти нові ДБН «Захисні споруди цивільного захисту». Кожна новобудова повинна мати надійне укриття, яке відповідає принципам безбар’єрності для маломобільних груп та осіб з інвалідністю. А невідповідність цим вимогам є підставою відмовити у прийнятті об’єкта в експлуатацію. Це, пояснила Шуляк, допоможе отримати більш надійні та доступні багатоквартирні будинки, офісні приміщення, підприємства, заклади торгівлі тощо.

За словами Шуляк, безпековий чинник закріплять як обов‘язкову практику в законодавчій рамці відновлення – законопроєкті «Про основні засади відновлення», який планують презентувати у квітні цього року.

Парламентарка також розповіла, що поява нових електронних реєстрів – абсолютно правильний і закономірний тренд, оскільки цифровізація послуг і даних, які надаються на державному рівні і якими оперує держава, сприяє мінімізації корупційних проявів, оскільки усуває посередництво чиновників.

За її словами, незабаром в Україні запрацюють, наприклад, Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць, Єдиний державний реєстр будівель та споруд та Єдиний державний реєстр адрес. Всі вони стануть частинами містобудівного кадастру державного рівня, який незабаром почнуть вводити в дослідну експлуатацію.

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