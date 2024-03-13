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Гранична чисельність працівників та вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування: Робоча група Комітету Ради обговорила напрацювання

16:06, 13 березня 2024
Робоча група обговорила напрацювання законодавчих ініціатив стосовно встановлення граничної чисельності працівників органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та з інших питань, спрямованих на вдосконалення діяльності відповідних органів.
Гранична чисельність працівників та вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування: Робоча група Комітету Ради обговорила напрацювання
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Робоча група Комітету з питань організації державної влади обговорила напрацювання законодавчих ініціатив стосовно встановлення граничної чисельності працівників органів місцевого самоврядування і питання вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування.

Так, 12 березня відбулося перше засідання Робочої групи Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо напрацювання законодавчих ініціатив стосовно встановлення граничної чисельності працівників органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та з інших питань, спрямованих на вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування.

Під час засідання, яке провів керівник Робочої групи, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін, відбулося обговорення проблематики нормативного регулювання:

– умов оплати праці в органах місцевого самоврядування та військових адміністраціях;

– встановлення граничної чисельності, структури та штатного розпису працівників органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій;

– інших нагальних питань діяльності органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій, що потребують вдосконалення.

За підсумками засідання до головних завдань Робочої групи було віднесено:

– розроблення рекомендацій щодо визначення оптимальної чисельності працівників органів місцевого самоврядування в залежності від параметрів адміністративно-територіальної одиниці та навантаження по сферах політик;

– забезпечення парламентського контролю щодо внесення змін до  постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 з метою покращення умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування;

– актуалізація питань законодавчого забезпечення статусу військових адміністрацій населених пунктів;

– початок консультацій щодо нового підходу до регулювання оплати праці в місцевих державних адміністраціях;

– аналіз випадків штучного збільшення чисельності працівників органів місцевого самоврядування з метою уникнення від мобілізації.

У заході взяли участь народні депутати, представники державних органів та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, вітчизняні та міжнародні експерти.

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