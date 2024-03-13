Як українцям в Польщі отримати «карту побиту»: подробиці

У Польщі для українців з'явилася можливість отримати «карту побиту» на в'їзд без оформлення візи.

Джерело фото: uapl.info

Українці, які перебувають у Польщі під час тимчасового захисту та бажають залишитися у країні на тривалий термін, можуть отримати дозвіл на проживання. За даними ukrainianinpoland.pl, на "карту побиту" мають право претендувати деякі категорії біженців.

Дозвіл на проживання, будь то тимчасове або постійне, в Польщі називається "карта побиту" (kartа pobytu). Це документ, що дозволяє мігрантам перебувати у країні на тривалий термін, в'їжджати без візи та користуватися базовими громадянськими правами.

Карта побиту містить основну інформацію, таку як ім'я та прізвище, біометричні дані, адресу реєстрації місця проживання, ідентифікаційний номер PESEL та інші дані. Існують три види карт побиту у Польщі: тимчасова, стала та довготермінова.

Українці, які отримають карту побиту, матимуть право проживати на території Польщі протягом терміну дії документа та здійснювати багаторазові в'їзди без візи. Вони також матимуть можливість подорожувати до країн Шенгенської зони без візи на певний термін, купувати нерухомість, відкривати бізнес та отримувати кредити.

На тимчасову карту побиту можуть претендувати ті, хто вступив до польських вишів, працює в Польщі або відправлений туди роботодавцем. Діти іноземців, які прибули до Польщі з метою возз’єднання сім'ї, також можуть отримати цей дозвіл.

Отримання постійного проживання можливе після деякого періоду проживання у країні з тимчасовим дозволом. Карта побиту відкриває додаткові можливості для українців у сфері навчання, працевлаштування та створення сімейного злиття у Польщі.

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