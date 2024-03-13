Как украинцам в Польше получить «карту побыту»: подробности

В Польше для украинцев появилась возможность получить «карту побыту» на въезд без оформления визы.

Источник фото: uapl.info

Украинцы, которые находятся в Польше во время временной защиты и желают остаться в стране на длительный срок, могут получить вид на жительство. По данным ukrainianinpoland.pl, на "карту побыту" имеют право претендовать некоторые категории беженцев.

Разрешение на проживание, будь то временное или постоянное, в Польше называется "карта побыту" (карта побыту). Это документ, позволяющий мигрантам находиться в стране на длительный срок, въезжать без визы и пользоваться базовыми гражданскими правами.

Карта побыту содержит основную информацию, такую как имя и фамилия, биометрические данные, адрес регистрации места жительства, идентификационный номер PESEL и другие данные. Существуют три вида карт побыту в Польше: временная, постоянная и долгосрочная.

Украинцы, которые получат карту побыту, будут иметь право проживать на территории Польши в течение срока действия документа и осуществлять многократные въезды без визы. Они также смогут путешествовать в страны Шенгенской зоны без визы на определенный срок, покупать недвижимость, открывать бизнес и получать кредиты.

На временную карту побыту могут претендовать те, кто поступил в польские вузы, работает в Польше или отправлен туда работодателем. Дети иностранцев, прибывших в Польшу с целью воссоединения семьи, также могут получить это разрешение.

Получение постоянного проживания возможно после некоторого периода проживания в стране с временным разрешением. Карта побыту открывает дополнительные возможности для украинцев в сфере обучения, трудоустройства и создания семейного слияния в Польше.

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