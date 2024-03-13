США обеспокоены коррупцией и наступлением на судебную власть в Венгрии

В США заявили, что в Венгрии начала проявляться эрозия демократии.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме обеспокоены наступлением на демократические институты в Венгрии, а также ситуацией с коррупцией в стране. Об этом он сказал на брифинге.

«Что я скажу от имени администрации Байдена, так это то, что мы не скрывали нашей глубокой обеспокоенности наступлением Будапешта на демократические институты, в частности на судебную власть, коррупцией в Венгрии и другими проявлениями эрозии демократии в стране со стороны ее руководства», – сказал Салливан, отвечая на вопрос, считает ли правительство США Венгрию диктатурой.

Он отметил, что это то, о чем США напрямую говорили с Венгрией.

По его словам, позиция США состоит в том, что Венгрия совершила наступление на демократические институты, «и это остается для нас источником серьезного беспокойства».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.