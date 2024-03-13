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Три победителя конкурса на должности судей местных судов отказались от должностей судей

15:55, 13 марта 2024
Кандидаты решили стать судьями апелляционных судов.
Три победителя конкурса на должности судей местных судов отказались от должностей судей
Источник фото - ВККС
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Уже три победителя конкурса на должности судей местных судов из числа участников отбора 2017 года отказались от должностей судей районных судов.

Так, 7 марта прекратили свое участие в дальнейших процедурах отбора судей адвокат Павел Полищук и руководитель аппарата Надвирнянского райсуда Ивано-Франковской области Дмитрий Пинчук.

Павел Полищук, ранее избравший для судейской карьеры должность судьи Днепровского районного суда города Киева, сообщил, что теперь планирует участвовать в конкурсе на должность судьи апелляционного хозяйственного суда.

В свою очередь Дмитрий Пинчук, который планировал стать судьей Путильского райсуда Черновицкой области, прекратил участие в дальнейших процедурах в связи с семейными обстоятельствами.

Кроме того, 12 марта отказался от должности судьи первой инстанции адвокат Эдуард Масюк, претендовавший на должность судьи Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

Кандидат также сообщил, что планирует участвовать в конкурсе на должность судьи общего апелляционного суда.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее также рассказывала о возможных причинах отказов Комиссии во внесении рекомендаций относительно кандидатов на должности судей в Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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