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Троє переможців конкурсу на посади суддів місцевих судів відмовилися від посад суддів

15:55, 13 березня 2024
Кандидати вирішили стати суддями апеляційних судів.
Троє переможців конкурсу на посади суддів місцевих судів відмовилися від посад суддів
Джерело фото - ВККС
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Вже троє переможців конкурсу на посади суддів місцевих судів з числа учасників добору 2017 року відмовилися від посад суддів районних судів.

Так, 7 березня припинили свою участь у подальших процедурах відбору суддів адвокат Павло Поліщук та керівник апарату Надвірнянського райсуду Івано-Франківської області Дмитро Пинчук.

Павло Поліщук, який раніше обрав для суддівської кар’єри посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва, повідомив, що тепер планує брати участь у конкурсі на посаду судді апеляційного господарського суду.

У свою чергу, Дмитро Пинчук, який планував стати суддею Путильського райсуду Чернівецької області, припинив участь у подальших процедурах у зв’язку з сімейними обставинами.

Крім того, 12 березня відмовився від посади судді першої інстанції адвокат Едуард Масюк, який претендував на посаду судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївськоїї області.

Кандидат також повідомив, що планує брати участь у конкурсі на посаду судді загального апеляційного суду.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше також повідомляла про ймовірні причини відмов Комісії у внесенні рекомендацій щодо кандидатів на посади суддів до Вищої ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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