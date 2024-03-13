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  1. В Україні

В Одесі правоохоронці затримали групу наркодилерів із соцмереж

22:00, 13 березня 2024
В Одесі затримали групу наркодилерів та вилучили понад чотири кілограми наркотиків та психотропів.
В Одесі правоохоронці затримали групу наркодилерів із соцмереж
Джерело фото: npu.gov.ua
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В Одесі правоохоронці затримали групу наркодилерів та вилучили понад чотири кілограми наркотиків та психотропів. Зловмисники активно використовували соціальні мережі та мобільні додатки для пошуку потенційних покупців.

За даними поліції, правоохоронці задокументували злочинну діяльність наркодилерів та вилучили з незаконного обігу канабіс, амфетамін, PVP та крек. За оцінками, отриманими відповідно до цін «чорного» ринку, прибуток злочинців становив понад 2,2 мільйона гривень щомісяця.

У результаті проведених слідчих заходів було встановлено осіб, причетних до злочинної діяльності. Поліція затримала двох жінок та двох чоловіків віком від 29 до 49 років із міста Одеса, серед яких були організаторка, співорганізатор та виконавці.

Учасників злочинного угруповання затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після збору доказів їм було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Операція проводилася спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю, слідчими управління, оперативниками карного розшуку ГУНП в Одеській області, прикордонниками, спецпідрозділами обласної поліції та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

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