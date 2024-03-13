В Одессе правоохранители задержали группу наркодилеров из соцсетей

В Одессе задержали группу наркодилеров и изъяли более четырех килограммов наркотиков и психотропов.

Источник фото: npu.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали группу наркодилеров и изъяли более четырех килограммов наркотиков и психотропов. Злоумышленники активно использовали социальные сети и мобильные приложения для поиска потенциальных покупателей.

По данным полиции, правоохранители задокументировали преступную деятельность наркодилеров и изъяли из незаконного оборота каннабис, амфетамин, PVP и крэк. По оценкам, полученным в соответствии с ценами "черного" рынка, прибыль преступников составляла более 2,2 миллиона гривен ежемесячно.

В результате проведенных следственных мероприятий были установлены лица, причастные к преступной деятельности. Полиция задержала двух женщин и двух мужчин в возрасте от 29 до 49 лет из города Одесса, среди которых были организатор, соорганизатор и исполнители.

Участников преступной группировки задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После сбора доказательств им было сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении, пересылке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Преступникам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Операция проводилась совместно с управлением по борьбе с наркопреступностью, следователями управления, оперативниками уголовного розыска ГУНП в Одесской области, пограничниками, спецподразделениями областной полиции и под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

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