Евросоюз одобрил закон, вводящий самые комплексные ограничения искусственного интеллекта в мире

Основная цель закона – установить четкие требования и обязательства для разработчиков и специалистов по внедрению искусственного интеллекта.

Европейский союз принял закон, вводящий комплексные ограничения искусственного интеллекта в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Основная цель закона – установить четкие требования и обязательства для разработчиков и специалистов по внедрению искусственного интеллекта. Документ также должен устранить риски в работе технологии, связанные с предвзятостью и нарушением конфиденциальности. Закон вступит в силу после подписания странами-членами ЕС и опубликования в Официальном вестнике ЕС.

Законодательство запретит использовать ИИ для распознавания эмоций на рабочих местах и в школах и ограничит его применение в критических ситуациях, например, при сортировке заявок на работу. А еще закон наложит первые ограничения на инструменты генеративного искусственного интеллекта, которые привлекли внимание мирового сообщества в прошлом году благодаря популярности ChatGPT.

В то же время технологические компании опасаются, что ограничения в законе заходят слишком далеко и ограничивают конкурентоспособность европейских компаний по отношению к китайским и американским конкурентам. При этом цифровые регуляторы считают закон недостаточно действенным.

Против новых правил выступили и некоторые страны ЕС. Франция вместе с Германией просили ослабить ограничения, поскольку не хотели, чтобы новый закон препятствовал перспективным европейским стартапам, например Mistral AI и Aleph Alpha, и они могли бы бросить вызов американским компаниям в этой области.

Европейские законодатели признают: над законом о ИИ еще предстоит работать. Евросоюз хочет создать Офис по искусственному интеллекту – независимый орган в рамках Европейской комиссии. Он будет ключевым исполнителем, который сможет запрашивать информацию у разрабатывающих генеративный ИИ компаний и, вероятно, сможет запретить работу той или иной системы на территории блока.

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