США стурбовані корупцією та наступом на судову владу в Угорщині

У США заявили, в Угорщині почала проявлятись ерозія демократії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Білому домі стурбовані наступом на демократичні інститути, який відбувається в Угорщині, а також ситуацією з корупцією в країні. Про це він сказав на брифінгу.

«Що я скажу від імені адміністрації Байдена, так це те, що ми не приховували нашого глибокого занепокоєння наступом Будапешта на демократичні інститути, зокрема на судову владу, корупцією в Угорщині та іншими проявами ерозії демократії в країні з боку її керівництва», – сказав Салліван, відповідаючи на запитання, чи вважає уряд США Угорщину диктатурою.

Він зазначив, це те, про що США напряму говорили з Угорщиною.

За його словам, позиція США полягає в тому, що Угорщина здійснила наступ на демократичні інститути, «і це залишається для нас джерелом серйозного занепокоєння».

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