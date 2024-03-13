Предельная численность работников и усовершенствование деятельности органов местного самоуправления: Рабочая группа Комитета Рады обсудила наработки

Рабочая группа Комитета по вопросам государственной власти обсудила наработки законодательных инициатив по установлению предельной численности работников органов местного самоуправления и вопросу совершенствования деятельности органов местного самоуправления.
Так, 12 марта состоялось первое заседание Рабочей группы Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по наработке законодательных инициатив по установлению предельной численности работников органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и по другим вопросам, направленным на совершенствование деятельности органов местного самоуправления
Во время заседания, которое провел руководитель Рабочей группы, председатель подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Виталий Безгин, состоялось обсуждение проблематики нормативного регулирования:
– условий оплаты труда в органах местного самоуправления и военных администрациях;
– установление предельной численности, структуры и штатного расписания работников органов местного самоуправления и военных администраций;
– других неотложных вопросов деятельности органов местного самоуправления и военных администраций, требующих совершенствования.
По итогам заседания к главным задачам Рабочей группы были отнесены:
– разработка рекомендаций по определению оптимальной численности работников органов местного самоуправления в зависимости от параметров административно-территориальной единицы и нагрузки по сферам политик;
– обеспечение парламентского контроля по внесению изменений в постановление КМУ «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» № 268 с целью улучшения условий оплаты труда должностных лиц местного самоуправления;
– актуализация вопросов законодательного обеспечения статуса военных администраций населенных пунктов;
– начало консультаций по новому подходу к регулированию оплаты труда в местных государственных администрациях;
– анализ случаев искусственного увеличения численности работников органов местного самоуправления во избежание мобилизации.
В мероприятии приняли участие народные депутаты, представители государственных органов и всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, отечественные и международные эксперты.
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