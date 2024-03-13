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Предельная численность работников и усовершенствование деятельности органов местного самоуправления: Рабочая группа Комитета Рады обсудила наработки

16:06, 13 марта 2024
Рабочая группа обсудила наработки законодательных инициатив по установлению предельной численности работников органов местного самоуправления, военных администраций и других вопросов, направленных на совершенствование деятельности соответствующих органов.
Предельная численность работников и усовершенствование деятельности органов местного самоуправления: Рабочая группа Комитета Рады обсудила наработки
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Рабочая группа Комитета по вопросам государственной власти обсудила наработки законодательных инициатив по установлению предельной численности работников органов местного самоуправления и вопросу совершенствования деятельности органов местного самоуправления.

Так, 12 марта состоялось первое заседание Рабочей группы Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по наработке законодательных инициатив по установлению предельной численности работников органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и по другим вопросам, направленным на совершенствование деятельности органов местного самоуправления

Во время заседания, которое провел руководитель Рабочей группы, председатель подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Виталий Безгин, состоялось обсуждение проблематики нормативного регулирования:

– условий оплаты труда в органах местного самоуправления и военных администрациях;

– установление предельной численности, структуры и штатного расписания работников органов местного самоуправления и военных администраций;

– других неотложных вопросов деятельности органов местного самоуправления и военных администраций, требующих совершенствования.

По итогам заседания к главным задачам Рабочей группы были отнесены:

– разработка рекомендаций по определению оптимальной численности работников органов местного самоуправления в зависимости от параметров административно-территориальной единицы и нагрузки по сферам политик;

– обеспечение парламентского контроля по внесению изменений в постановление КМУ «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» № 268 с целью улучшения условий оплаты труда должностных лиц местного самоуправления;

– актуализация вопросов законодательного обеспечения статуса военных администраций населенных пунктов;

– начало консультаций по новому подходу к регулированию оплаты труда в местных государственных администрациях;

– анализ случаев искусственного увеличения численности работников органов местного самоуправления во избежание мобилизации.

В мероприятии приняли участие народные депутаты, представители государственных органов и всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, отечественные и международные эксперты.

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