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  1. В Украине

В Украине создадут единый реестр укрытий – чем он будет отличаться от существующей карты

15:02, 14 марта 2024
Систему планируется интегрировать в мобильное приложение Дія.
В Украине создадут единый реестр укрытий – чем он будет отличаться от существующей карты
Источник фото: Днепровский городской совет
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Как рассказала Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, в Украине планируют создать Единый государственный реестр укрытий, который поможет систематизировать данные о состоянии каждого по всей стране.

По ее словам, официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных баз данных, которые сейчас находятся в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы. Систему планируется интегрировать в мобильное приложение Дія.

Шуляк отмечает, что в Украине уже вступил в силу принятый в июле прошлого года Закон №2486-IX, который обеспечивает усиленные требования к гражданской защите и обязательное наличие укрытий, сооружений двойного назначения и других инженерно-технических мероприятий.

Кроме этого, отметила она, с 1 ноября 2023 уже начали действовать новые ДБН «Защитные сооружения гражданской защиты». Каждая новостройка должна иметь надежное укрытие, отвечающее принципам безбарьерности для маломобильных групп и лиц с инвалидностью. А несоответствие этим требованиям является основанием для отказа в принятии объекта в эксплуатацию. Это, объяснила Шуляк, поможет получить более надежные и доступные многоквартирные дома, офисные помещения, предприятия, торговые заведения и т.д.

По словам Шуляк, фактор безопасности закрепят как обязательную практику в законодательной рамке восстановления – законопроекте «Об основных принципах восстановления», который планируют презентовать в апреле этого года.

Парламентарийка также рассказала, что появление новых электронных реестров – абсолютно правильный и закономерный тренд, поскольку цифровизация услуг и данных, предоставляемых на государственном уровне и которыми оперирует государство, способствует минимизации коррупционных проявлений, поскольку устраняет посредничество чиновников.

По ее словам, в скором времени в Украине заработают, например, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц, Единый государственный реестр зданий и сооружений и Единый государственный реестр адресов. Все они станут частями градостроительного кадастра государственного уровня, который скоро начнут вводить в исследовательскую эксплуатацию.

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