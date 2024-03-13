Одессит может на 8 лет оказаться в тюрьме за нетрезвый разбой в трамвае

В Одессе мужчине, который напал на водительницу трамвая, сообщено о подозрении.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Полицейские в Одессе сообщили о подозрении мужчине, который напал на водительницу трамвая в центре города, что повлекло повреждение транспорта. По информации полиции, правонарушителю грозит до семи лет заключения.

Происшествие случилось в конце февраля на улице Преображенской во время обеда. Подвыпивший мужчина начал вызывать хаос еще в салоне движущегося трамвая, где оскорблял пассажиров. После того, как транспорт остановился на остановке, он выбежал на улицу и повредил окно и зеркало трамвая, нанеся значительный ущерб.

Когда водитель выбралась из кабины, чтобы обратиться к нападающему, тот атаковал ее, нанеся удар и распылив перцовый газ в ее лицо. Женщина получила ожог конъюнктивы глаз и ссадины, которые были признаны легкими телесными повреждениями.

Полиция начала уголовное производство и сообщила фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - в хулиганстве. Следствие продолжается под руководством прокуратуры.

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