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  1. В Україні

Нарахування пені за прострочення розрахунків: що важливо знати резидентам

22:54, 13 березня 2024
Податкова служба попереджає, що порушення строків розрахунків призведе до нарахування пені.
Нарахування пені за прострочення розрахунків: що важливо знати резидентам
Джерело фото: dp.tax.gov.ua
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Податкова служба у підкатегорії 112.01 ЗІР попередила, що порушення резидентами строку розрахунків, передбаченого статтею 13 Закону № 2473, призведе до нарахування пені за кожен день прострочення в розмірі 0,3% від суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) в національній або іноземній валюті, перерахованої за курсом Національного банку України.

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суму неодержаних грошових коштів за договором.

Відповідальність за порушення строків розрахунків, передбачена частиною п’ятою статті 13 Закону № 2473, не поширюється на резидентів-суб’єктів господарювання у разі, якщо імпортні операції не можуть бути завершені через дію постанови Кабінету Міністрів України "Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації" від 09.04.2022 № 426.

День виникнення порушення визначається як перший день після закінчення встановленого Національним банком України граничного строку розрахунків за операцією з експорту або імпорту товарів.

Враховуючи це, відлік граничного строку розрахунків за операціями з імпорту товарів розпочинається з дати здійснення платежу (сплати коштів з рахунку клієнта) або здійснення банком платежу на користь нерезидента у разі застосування розрахунків у формі документарного акредитиву.

Законом № 2473 встановлюються підстави для нарахування пені, а також підстави для зупинення та поновлення нарахування пені за порушення граничних строків розрахунків.

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