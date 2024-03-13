Поліси «Зелена картка» різко подорожчають: відомі ціни

МТСБУ підвищило вартість полісів «Зелена картка».

Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що з 15 березня оновлюються розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка». Про це інформує пресслужба МТСБУ.

У Бюро зазначають, що зростання популярності виду міжнародного страхування «Зелена картка», вплинуло не тільки на те, що збільшилася кількість оформлених договорів, але і на зростання кількості настання страхових випадків за такими договорами за кордоном (ДТП за участі українських водіїв). Така ситуація спричинила збільшення кількості страхових виплат та загальне зростання середньої страхової виплати постраждалим.

У МТСБУ заявляють, що «підвищення розмірів страхових платежів є необхідним кроком задля забезпечення страхувальників надійним захистом у випадку ДТП за кордоном».

Ціни для легкового авто будуть такі:

на 15 днів — 1 120 грн (було 1 002 грн)

на 1 місяць — 1 783 грн (було 1 595 грн)

на 3 місяці — 4 812 грн (було 3 789 грн)

на 1 рік — 12 446 грн (було 8 769 грн)

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