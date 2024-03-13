Польські фермери анонсували блокування кордону з Німеччиною: відома дата

Із 13:00 17 березня до 22:00 20 березня поляки планують блокувати прикордонний перехід в селі Свецько в Люблінського воєводства.

Фото: Beniamin Piłat /RMF FM

Польські фермери анонсували блокаду з Німеччиною. Так, з 13:00 17 березня до 22:00 20 березня поляки планують блокувати прикордонний перехід в селі Свецько в Люблінського воєводства. Про це повідомляє RMF FM.

Ймовірно, перевізники також приєднаються до протесту фермерів.

Остаточне рішення мають прийняти 14 березня.

«Фермери дуже незадоволені, розчаровані та засмучені відсутністю конкретних дій з боку можновладців і більше не мають ні бажання, ні вибору чекати подальших зустрічей і заяв, з яких нічого не виходить», – йдеться у спеціальному комюніке, надісланому фермерами.

Зазначається, що пропускатимуть через кордон лише сервісні служби, наземний транспорт та медпрацівників.

Раніше ми писали, що польські фермери заблокують ще один пункт пропуску на кордоні з Україною.

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